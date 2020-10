Covid-19

A China anunciou hoje a entrada na COVAX, a plataforma global para o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, e prometeu dar prioridade aos países em desenvolvimento no acesso às vacinas.

As autoridades chinesas assinaram um acordo com a GAVI, a aliança para a vacinação, que marcou a entrada da segunda maior economia mundial na COVAX para "assegurar a distribuição equitativa das vacinas", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, em comunicado.

A China vai colocar à disposição do mundo as vacinas que desenvolver, "que serão distribuídas prioritariamente aos países em desenvolvimento", indicou Hua, na mesma nota, sem detalhar que tipo de apoio vai dar a China à COVAX.