Actualidade

O Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) volta a realizar-se, entre hoje e dia 18, com 14 espetáculos, um dos quais um concerto, estando a lotação das dez salas limitada a metade.

Sob o tema "Limites do Humano", a edição de 2020 propõe-se explorar discursos e pensamentos sobre as ciências e a política, com uma programação que inclui ainda um 'concerto-performance', três 'workshops' 'online' e duas 'masterclasses'.

Realizada em contexto de pandemia, a 31.ª edição do FIMP conta com a participação de seis países - Holanda, Cabo Verde, Bélgica, França, Espanha e Portugal -, num total de 25 apresentações que acontecem em dez salas de espetáculo do Porto e de Matosinhos.