Actualidade

A China anunciou hoje que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão vai visitar o país nos próximos dois dias, depois de Washington ter colocado numa 'lista negra' praticamente todo o setor financeiro iraniano.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que Javad Zarif vai realizar esta visita a convite do homólogo chinês, Wang Yi.

A China tem sido um aliado do Irão e continua a ser parte do acordo nuclear iraniano, assinado em 2015, e do qual os Estados Unidos se retiraram, passando a impor unilateralmente sanções ao Irão.