Um polícia acusado esta semana do homicídio de um homem negro, na localidade de Wolfe City, no estado norte-americano do Texas, foi despedido na quinta-feira, anunciou a autarquia.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os responsáveis da localidade de 1.500 habitantes, situada a uma centena de quilómetros de Dallas, afirmaram, em comunicado, que o agente Shaun Lucas, de 22 anos, foi despedido por "violação flagrante" da política da cidade e do departamento de polícia.

Jonathan Price, de 31 anos, morreu no dia 03 de outubro, numa loja de conveniência, após o agente ter disparado quatro tiros que o atingiram no peito.