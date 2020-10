Actualidade

Os depósitos nos bancos que operam em Timor-Leste caíram 2,2% no primeiro semestre, no valor de mais de 22,9 milhões de dólares (19,45 milhões de euros), comparativamente ao final de 2019.

Os balanços consolidados das cinco entidades bancárias que operam em Timor-Leste, a que a Lusa teve acesso, mostram que no final do segundo trimestre do ano os cinco bancos comerciais que operam no país tinham depósitos no valor de cerca de 1,038 mil milhões de dólares (881,6 milhões de euros).

Apesar dos efeitos da pandemia da covid-19 na economia, os dados do segundo trimestre do ano mostram uma ligeira melhoria em relação ao trimestre anterior, em termos de depósitos, já que a queda entre janeiro e março tinha sido de 3,6%.