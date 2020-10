Actualidade

A necessidade de um maior investimento público e da revisão do sistema regulatório são os principais desafios à internacionalização apontados pelos operadores económicos do setor da ourivesaria e relojoaria, segundo um estudo a divulgar hoje.

De acordo com as conclusões de um inquérito desenvolvido pela Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), com o apoio da consultora Deloitte, 87% dos respondentes concordam que o reduzido investimento público para a promoção do setor representa um obstáculo para a internacionalização das marcas e dos produtos nacionais.

Esta necessidade de investimento público é também reclamada com vista à modernização industrial do setor, à digitalização da operação e à presença internacional das empresas nacionais e da marca portuguesa de ourivesaria como um todo.