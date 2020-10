Covid-19

Um surto de covid-19 transformou a vila de Salto, em Montalegre, onde o silêncio ocupou a escola básica, que teve apenas um aluno num universo de 70, o comércio lamenta quebras no negócio e as pessoas refugiam-se em casa.

O presidente da junta de freguesia, Alberto Fernandes, descreveu um ambiente diferente nesta vila de Montalegre, no distrito de Vila Real, que costuma ser "muito movimentada". As pessoas, contou, "retraem-se, ficam mais em casa, as que saem andam com as devidas precauções".

"Estamos todos tristes, mas aguardamos por melhores dias (...). Com este medo todo os pais não estão a deixar vir os filhos à escola. Nos últimos dias retraíram-se, vieram cinco, três e hoje (quinta-feira) apenas lá está um aluno", afirmou à agência Lusa.