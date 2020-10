Actualidade

Duas pessoas de nacionalidade estrangeira, na posse de 12.000 doses individuais de cocaína, foram detidos em Lisboa nos últimos dias por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação em curso em cooperação com autoridades policiais estrangeiras visando as atividades de um grupo criminoso organizado que se dedica à introdução e tráfico de cocaína em Portugal.

"Na posse dos detidos foi apreendida quantidade de cocaína suficiente para a composição de pelo menos 12.000 doses individuais caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição", refere a PJ.