França-Portugal

Portugal, detentor do título, e França, campeão mundial, disputam no domingo a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol, naquele que promete ser o encontro mais difícil da seleção lusa no acesso à fase final.

Os dois países vão subir ao relvado do Stade de France, de grande memória para o lado português, empatados na liderança do agrupamento, com seis pontos, com a equipa gaulesa a ter o rótulo de favorita devido ao excelente momento que está a passar e de ter o estatuto de atual campeão mundial.

Além de somar 10 triunfos consecutivos, o último uma goleada num particular por 7-1 sobre a Ucrânia, equipa que dificultou muito a vida a Portugal na fase de qualificação para o Euro2020 (0-0 na Luz e derrota por 2-1 em Kiev), a equipa de Didier Deschamps deverá querer 'vingar' a derrota bem amarga de há quatro anos, na final do Euro2016.