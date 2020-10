Actualidade

As eleições presidenciais de domingo na autoproclamada República Turca de Chipre do Norte (RTCN) estão a ser encaradas como um teste para a ilha dividida, quando se confrontam duas correntes que divergem na atitude a adotar face a Ancara.

Os cerca de 200.000 cipriotas turcos que habitam no terço norte da ilha são chamados a votar em eleições para a "presidência" da RTCN - autoproclamada em 1983 e apenas reconhecida pela Turquia --, um posto decisivo nas negociações entre as duas comunidades sobre uma possível reunificação da ilha, e em que se confrontam uma linha nacionalista ditada por Ancara e uma solução que conceda a esta entidade mais autonomia face à constante pressão da "terra-mãe".

Apesar de se apresentarem 11 candidatos, as propostas avançadas estão separadas por duas questões fundamentais, com um setor político interno a propor uma solução federal, uma fórmula desde há décadas negociada com a ONU, mas sem progressos significativos, e os que defendem a solução preferida por Ancara, a criação de dois Estados independentes.