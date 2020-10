Açores/Eleições

O porta-voz do Livre nos Açores e candidato por São Miguel às legislativas regionais, José Azevedo, propõe, no quadro de uma democracia representativa, a constituição de assembleias de cidadãos, que funcionariam no âmbito do parlamento regional.

"O que estamos a propor, se tivermos uma voz no parlamento, e mesmo que não a tenhamos, é a ideia de criar assembleias de cidadãos, no âmbito e geridas pela Assembleia Legislativa Regional, que são conjuntos de pessoas escolhidas de forma aleatória para debater determinado assunto", afirma José Azevedo.

Em entrevista à agência Lusa, o candidato diz que quer ultrapassar a ideia de que "a democracia é isso que existe, em que as pessoas votam de quatro em quatro anos, elegem uma composição do parlamento, a partir daí sai um governo e os eleitores ficam desligados da maioria das decisões, seguramente as mais importantes, até ao ciclo seguinte".