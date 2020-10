Actualidade

O número de insolvências cresceu 53,5% em setembro, em termos homólogos, para 660 registos, o valor mais alto verificado este ano e no mês em análise desde 2017, divulgou hoje a Iberinform.

De acordo com os dados revelados, em comunicado, pela empresa de informação empresarial, "as insolvências voltaram a crescer em setembro, que se afirma como o mês deste ano com maior número de insolvências, 660 registos", um aumento de 53,5% face ao ano passado e o valor mais elevado verificado em setembro desde 2017.

Já no global do ano há registo de 3.877 insolvências, com mais 424 empresas insolventes, o que traduz um aumento de 12,3%, em termos homólogos.