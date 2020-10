Actualidade

A mineradora Vale reconheceu hoje que a emissão de poeiras é "um dos grandes desafios ambientais" da sua extração de carvão a céu aberto em Moçambique, mas disse ter feito "grandes investimentos em tecnologia para reduzir o impacto".

"Esse [a poluição] é um dos nossos grandes desafios ambientais e a empresa está ciente disso", afirmou Maurício Simbine, do departamento de Ambiente da mineradora brasileira.

Maurício Simbine falava aos jornalistas, à margem de uma visita do ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela, à mina da Vale no distrito de Moatize, província de Tete, no interior oeste do país.