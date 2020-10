Actualidade

O ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) Jackson Chang foi hoje condenado a uma pena de prisão efetiva de dois anos por violação de segredo e inexatidão dos rendimentos.

Jackson Chang, em prisão preventiva desde julho de 2019, estava acusado de quatro crimes de corrupção passiva para ato ilícito, seis de branqueamento de capitais, três de abuso de poder, três de inexatidão na declaração de rendimentos e ainda de associação criminosa e violação de segredo.

O Tribunal Judicial de Base deu hoje como provado apenas os crimes de violação de segredo e inexatidão dos rendimentos, mas não acompanhou o Mistério Público (MP) nas acusações de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais e associação criminosa.