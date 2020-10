Actualidade

O parlamento homenageou hoje o "génio discreto, tímido e reservado" do bailarino e coreógrafo Jorge Salavisa, que morreu em 29 de setembro, como "nome mais importante da dança em Portugal".

O voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, foi aprovado por unanimidade e respeitado um minuto de silêncio.

"Por onde passou", lê-se no texto, como "bailarino, coreógrafo, diretor", Salavisa - deixou uma marca profunda de dedicação e entrega, própria do génio discreto, tímido e reservado que sempre foi - que bem atestam os muitos tributos que a notícia do seu falecimento veio originar, de todos os quadrantes da sociedade portuguesa".