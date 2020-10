Actualidade

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, que recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz de 2020, agradeceu o galardão considerando tratar-se de "um poderoso lembrete ao mundo de que paz e erradicação da fome são indissociáveis".

Este prémio "é um reconhecimento do trabalho dos colaboradores do Programa Alimentar Mundial (PAM), que arriscam a vida todos os dias para levar alimentos e dar assistência a mais de 100 milhões de crianças, mulheres e homens que passam fome em todo o mundo", sublinhou a organização, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter.

O anúncio da atribuição do Nobel da Paz foi feito hoje em Oslo pela presidente do comité, Berit Reiss-Andersen, que justificou a distinção do PAM com "os seus esforços para combater a fome, o seu contributo para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito".