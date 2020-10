Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, saudou hoje os desenvolvimentos no Mali, nomeadamente a tomada de posse de um Presidente e primeiro-ministro civis e a instalação nos próximos dias do Conselho Nacional de Transição.

"As instituições de transição estão em vias de ser instaladas, um Presidente e um primeiro ministro civis para o período de transição foram designados, e acabam de dar posse ao Governo. Nos próximos dias, o Conselho Nacional de Transição deverá ser instalado", enumerou Mahamat.

Por outro lado, o antigo Presidente, Ibrahim Boubakar Keita "foi libertado e autorizado a procurar um país para receber tratamento médico" e no passado dia 07, "as personalidades políticas e militares, entre as quais o antigo primeiro-ministro, foram igualmente libertadas. Estes são avanços que devem ser saudados", sublinhou o presidente da Comissão da União Africana (UA).