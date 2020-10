Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) encaminhou ao Ministério Público, até hoje de manhã, dez dos 21 casos de 'falsos recibos verdes' detetados na Fundação de Serralves, disse à Lusa fonte oficial da Procuradoria Geral da República.

"Até ao momento, a ACT comunicou à Procuradoria da República do Juízo do Trabalho da Comarca do Porto dez situações com vista ao reconhecimento da existência de contratos de trabalho", refere fonte oficial da PGR numa resposta enviada à agência Lusa sobre a situação na Fundação de Serralves.

Segundo a mesma fonte, "a documentação recebida encontra-se em análise".