Covid-19

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, defendeu hoje que a cooperação internacional é fundamental no combate à pandemia de covid-19 e considerou que os bancos centrais têm estado muito empenhados nas respostas políticas.

"Perante a incerteza, sabemos como a cooperação internacional é absolutamente primordial no combate à pandemia, na mitigação dos efeitos adversos da economia e é primordial ainda na preparação do futuro", destacou o governador, no discurso de abertura dos XX Encontros de Lisboa entre os governadores dos países de língua portuguesa, que hoje decorre em formato virtual.

"Os bancos centrais estão na primeira linha das respostas de política, sabem os desafios que enfrentamos e não se esconderam em mandatos redutores, na Europa e em diferentes geografias, dentro das nossas jurisdições", acrescentou o antigo ministro das Finanças de Portugal.