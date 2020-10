Actualidade

A comissão sul-africana de inquérito sobre a corrupção do Estado convocou hoje o ex-presidente Jacob Zuma para comparecer antes do final de Novembro, obrigando-o a depor.

A intimação acontece 10 dias depois de Zuma, que está a ser julgado no seu país por acusações de corrupção, acusar o presidente da comissão de ser "parcial" e exigir um pedido de escusa por parte do juiz.

Durante quase dois anos, a comissão ouviu dezenas de ministros e ex-ministros, funcionários eleitos, homens de negócios e funcionários públicos superiores, que trouxeram à luz do dia as zonas mais sombrias, do ponto de vista do funcionado do Estado, durante a era Zuma.