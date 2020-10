Mau tempo/Leslie

O Governo autorizou hoje a celebração de adendas aos contratos de apoio financeiro aos municípios afetados pela tempestade Leslie, transferindo cerca de 3,6 milhões de euros para as autarquias.

Depois da transferência de 1,4 milhões de euros em 2019, o despacho hoje publicado em Diário da República autoriza o pagamento de cerca de 3,6 milhões de euros aos 24 municípios afetados pela tempestade Leslie, fechando assim o valor da comparticipação do Estado pelos danos em infraestruturas de autarquias (60% de 8,3 milhões de euros de investimento elegível).

De acordo com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, até ao fim do mês ou no máximo no início de novembro deverão estar reunidas as condições para serem assinados os protocolos com os municípios.