Covid-19

O Governo de Espanha decretou hoje o estado de emergência durante 15 dias em Madrid e outros nove municípios da região, restabelecendo as restrições de movimentos invalidadas na quinta-feira pela justiça.

A declaração de estado de emergência, adotada em Conselho de Ministros, entra em vigor de forma imediata, com a sua publicação urgente no Boletim Oficial do Estado.

A decisão foi tomada num Conselho de Ministros extraordinário, realizado hoje de manhã e convocado na quinta-feira à noite, horas depois de o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter rejeitado as medidas de restrição de movimentos em dez municípios da região de Madrid impostas pelo Governo central no sábado passado.