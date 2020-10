Actualidade

Os dois ativistas políticos, que a Liga Guineense dos Direitos Humanos disse terem sido sequestrados na segunda-feira, alegaram hoje foram espancados na Presidência da República da Guiné-Bissau por elementos do batalhão da Presidência.

Em conferência de imprensa, realizada na Casa dos Direitos, em Bissau, na presença do presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário Silva, os dois ativistas, Carlos Sambú e Queba Sani (Kelly), disseram que foram raptados no bairro da Ajuda, na capital guineense, por um militar e por Tcherno Bari, mais conhecido por 'Tcherninho', da segurança do chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, e levados para a Presidência da República.

Naquele local, Carlos Sambú disse ter levado uma coronhada, caiu e bateu com a cabeça numa pedra.