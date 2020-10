OE2021

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública disse hoje que vai dar uma "reposta firme" à proposta salarial para 2021 do Governo de "zero aumentos", anunciando que exige uma atualização de 90 euros para todos os trabalhadores.

"Vamos mobilizar os trabalhadores na defesa dos seus interesses, se o Governo vai ceder ou não, a resposta dependerá dele, mas vai ter uma resposta firme dos trabalhadores da Administração Pública, perante um quadro em que propõe zero de aumentos", disse o líder da Frente Comum, Sebastião Santana.

O dirigente sindical falava aos jornalistas à saída da segunda e última reunião com o Governo sobre as disposições relativas à Administração Pública que irão constar na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.