Maputo , 09 out 2020 ( Lusa) - O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique voltou hoje a pedir ao grupo de dissidente da Renamo acusado de protagonizar ataques no centro do país para largar as armas e juntar-se ao processo de paz.

"Reitero o meu convite ao general Mariano Nhongo [líder do grupo] e à Junta Militar da Renamo para se juntarem ao processo de Desarmamento Desmobilização e Reintegração (DDR) e, através do diálogo, resolverem os seus diferendos", refere Mirko Manzoni, numa nota divulgada hoje à comunicação social.

Em causa estão os ataques, no centro, atribuídos à autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por Nhongo, antigo dirigente de guerrilha, que exige melhores condições de reintegração e a demissão do atual presidente do partido, Ossufo Momade, acusando-o de ter desviado o processo negocial dos ideais do seu antecessor, Afonso Dhlakama, líder histórico que morreu em maio de 2018.