Covid-19

O Instituto Politécnico do Porto (IPP) tem 20 estudantes estrangeiros e nacionais infetados com covid-19, avançou hoje a instituição, que "por iniciativa própria" está a testar todos os estudantes daquele programa de mobilidade.

Em resposta à agência Lusa, no seguimento do surto de covid-19 entre os estudantes do ensino superior do Porto, o IPP afirmou hoje ter 20 dos seus alunos com a doença, sendo que 14 estudantes são do programa ERASMUS [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo] e sete são nacionais.

Na quinta-feira, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) revelou que 49 estudantes do ensino superior do Porto estavam infetados com covid-19 e a Universidade do Porto (U.Porto) disse ter 41 dos seus estudantes doentes.