Actualidade

A criação de empresas em Portugal registou melhorias em setembro, depois de "uma queda significativa" em março e abril, um desempenho impulsionado pelo comércio eletrónico, de acordo com dados da consultora Informa D&B.

Em comunicado, a empresa referiu que "depois de uma queda muito significativa na constituição de novas empresas em março e abril, é visível uma recuperação na dinâmica empresarial", alertando, no entanto, que esta tendência "não é igual para todos os setores", sendo que globalmente, e em comparação com o período homólogo, a criação de empresas em setembro caiu 7%. Desde o início do ano, a queda acumula já 19%, face a 2019.

Assim, lembrou a consultora, "entre maio e setembro, apenas o retalho e a agricultura e outros recursos naturais registam maior número de constituições de empresas do que em 2019, mas em setembro metade dos setores já supera o número de empresas criadas no mesmo mês do ano passado".