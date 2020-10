Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu hoje que poderá ser necessário "repensar o natal em família", devido ao recrudescimento de casos de infeções por covid-19.

"É preciso repensar o natal em família, repensa-se o natal em família. Não pode ser um natal com 100 pessoas, com 60 pessoas, com 50 pessoas, com 30 pessoas, divide-se o natal pelas várias componentes na família", referiu.

Em Braga, à margem de uma visita ao hospital da cidade, Marcelo lembrou que o estado de contingência vigora até 15 de outubro e que o Governo vai reapreciar a situação e definir novas medidas a adotar a partir dessa data.