Covid-19

Cabo Verde vai iniciar voos comerciais internacionais a partir de segunda-feira, ao fim de quase sete meses, tendo os passageiros de apresentar testes negativos para a covid-19 com pelo menos 72 horas de antecedência, foi hoje anunciado.

Segundo avançou em conferência de imprensa, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, o tráfego comercial aéreo de passageiros, com destino e partir de Cabo Verde, será retomado a partir das 00:00 do dia 12 de outubro.