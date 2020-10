Actualidade

O comando nacional da nova Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, que sucedeu ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), vai ficar instalado na cidade da Guarda, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

"Hoje à tarde vou reunir com o presidente da Câmara da Guarda e tratar de algo que decorre de um ato legislativo recentemente publicado, o novo regulamento da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, que terá o seu comando nacional na cidade da Guarda, com as estruturas de comando nacional", anunciou aos jornalistas Eduardo Cabrita.

O governante deslocou-se ao distrito de Castelo Branco, onde presidiu à inauguração das novas instalações dos Postos Territoriais da GNR de Cebolais de Cima (Castelo Branco) e Alpedrinha (Fundão).