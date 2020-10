Açores/Eleições

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que o Governo dos Açores aproveita o "emprego público", que é "muito grande" na região, para "pressionar as pessoas" a votarem no Partido Socialista.

"Há um emprego público muito grande aqui na Região Autónoma dos Açores, nomeadamente ligado ao Governo Regional e o Governo Regional joga com isso para tentar pressionar as pessoas a votarem no PS", declarou Rui Rio.

O líder social-democrata falava hoje aos jornalistas após uma reunião na Câmara Municipal da Madalena, no Pico.