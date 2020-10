Actualidade

Os líderes dos países vizinhos do Quirguistão, atualmente imerso numa grave crise política e institucional, exortaram hoje a população e partidos quirguizes à calma, para preservar a paz e restaurar a estabilidade na antiga república soviética.

Numa declaração conjunta, os presidentes do Cazaquistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão manifestaram "grande preocupação" pelos acontecimentos que ocorrem no Quirguistão após as eleições legislativas de domingo passado.

No comunicado, recordam que a prosperidade do Cazaquistão "é um fator importante para a segurança regional e o desenvolvimento de toda a Ásia Central".