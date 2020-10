Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, congratulou-se hoje com a atribuição do prémio Nobel da Paz ao Programa Alimentar Mundial (PAM), agência que definiu como "o serviço de emergência" global face à fome.

"As mulheres e os homens do PAM enfrentam perigos e a distância para distribuir alimentos vitais aos que sofrem devido aos conflitos, às vítimas de desastres, às crianças e às famílias que não sabem qual será a sua próxima refeição", disse Guterres.

O líder da ONU, na qual o PAM está integrado, assinalou ainda que a agência funciona "acima da política, com as necessidades humanitárias a guiarem as suas operações".