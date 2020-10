Actualidade

Os cinemas portugueses registaram em setembro 359 mil espectadores e dois milhões de euros de receitas, numa ligeira subida face a agosto e em contexto de pandemia da covid-19, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados do ICA, em junho, quando as salas puderam reabrir portas, contabilizaram-se apenas 3.232 espectadores. Em julho, o número subiu para 78.579, em agosto, para 276.206 e, em setembro, a audiência em sala situou-se nos 359.907 espectadores.

A receita de bilheteira em junho tinha sido de uns residuais 59 mil euros, passando em julho para 384 mil euros, em agosto para 1,5 milhões de euros, ascendendo em setembro a dois milhões de euros.