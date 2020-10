Covid-19

A Itália registou 5.372 casos de contaminação com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número apenas verificado no pico da primeira vaga da pandemia de covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.

O número de novas infeções diárias mais do que duplicou na última semana e confirma a tendência de agravamento da pandemia, verificada nos últimos dias.

As autoridades italianas, contudo, salientam que se estão a fazer agora muitos mais testes do que aqueles que eram realizados em março, tendo sido efetuados 129.500 nas últimas 24 horas.