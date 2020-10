Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de série e recordista de títulos em Roland Garros, qualificou-se hoje pela 13.ª vez para a final do 'Grand Slam' francês, ao vencer nas meias-finais o argentino Diego Schwartzman, 12.º pré-designado.

Nadal, segundo do ranking mundial, que procura conquistar também o 13.º título em Paris e igualar o recorde de 20 'majors' do suíço Roger Federer, impôs-se a Schwartzman, 14.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 6-3 e 7-6 (7-0), após três horas e 12 minutos de confronto.

O espanhol, que venceu sempre que atingiu a final do mais importante torneio em terra batida (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 e 2019), defrontará o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, e o grego Stefanos Tsitsipas, sexto do circuito masculino.