Covid-19

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Montalegre recomendou hoje que os cafés, restaurantes, bares e cabeleireiros passem a funcionar das 10:00 às 19:00 neste concelho que regista cerca de 70 casos de covid-19.

A comissão municipal reuniu hoje de emergência por causa do "aumento generalizado de casos positivos de covid-19" neste concelho do distrito de Vila Real e recomendou que cafés, restaurantes, bares, cabeleireiros e comércio em geral passem a funcionar das 10:00 às 19:00.

A comissão informou ainda, em comunicado, que o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso determinou o encerramento das extensões de saúde do concelho (Salto, Ferral, Cabril e Venda Nova) e a redução das consultas presenciais no centro de saúde de Montalegre.