Covid-19

A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo garantiu hoje que os 13 hospitais da região com capacidade para acolher doentes covid-19 estão "distantes de esgotar" as camas disponíveis, existindo atualmente 383 pessoas internados.

Na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, o presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Luís Pisco, explicou que esta região, que abrange 3,6 milhões de pessoas, tem 13 hospitais com capacidade para tratar doentes com covid-19, existindo 6.339 camas que podem ser alocadas para situações covid ou outras.

"Estas 6.339 camas que funcionam no princípio de que se abrir muitas camas para covid temos menos capacidade para cirurgias e atividade programada e vice-versa. Temos que as gerir muito bem", disse, ressalvando que os hospitais "estão a fazer um esforço tremendo para conciliar o atendimento aos doentes covid" e em manter todo o restante trabalho.