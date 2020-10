Actualidade

O LAMA-Teatro celebra os seus 10 anos com a inauguração de uma 'black box' no centro de Faro, uma nova peça e um vídeo documental sobre o trabalho desenvolvido ao longo da última década.

A festa está marcada para este sábado entre as 15:00 e as 20:00, coincidindo com a inauguração oficial da 'black box' em que haverá um convívio para "quem quiser aparecer para celebrar", revelou à Lusa diretor artístico do LAMA.

"Esta sala é a cereja no topo do bolo destes 10 anos, onde se pode ensaiar, trazer pessoal para residências artísticas e acolher espetáculos", afirmou João de Brito, adiantando que o convívio terá "marcação prévia" para garantir o cumprimento das normais da autoridade de saúde.