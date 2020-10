Actualidade

As Câmaras da Maia, Matosinhos, Santo Tirso e Valongo vão constituir, até novembro deste ano, uma associação intermunicipal para promover um programa estratégico de recuperação do rio Leça.

Apelidada 'Corredor Verde do Leça - Associação de Municípios', a nova entidade pretende concretizar diversas atividades de valorização, promoção e defesa do rio Leça, no distrito do Porto, tendo uma orçamentação prevista de 28 milhões de euros.

De acordo com um comunicado da autarquia da Maia, a Corredor Verde do Leça - Associação de Municípios "decorre dos trabalhos do grupo de trabalho intermunicipal que permitiu a elaboração do Plano Estratégico, que conta com 17 parceiros identificados na esfera pública, científica, cultural e local".