OE2021

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) disse hoje que saiu com um "sentimento de deceção" das negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), perante a ausência de uma proposta de aumentos salariais.

"[Saímos com um] sentimento de deceção não só pela não atualização salarial, que nós pedimos que fosse de 1%, realista e contida, tendo em conta que a inflação para o próximo ano se prevê que seja de 0,7%, mas também nas restantes matérias o Governo não apresentou uma calendarização para discussão", afirmou a presidente do STE, Helena Rodrigues, no final do encontro.

Helena Rodrigues admitiu, no entanto, haver "alguma luz ao fundo do túnel" nas negociações no parlamento, embora tenha defendido que "estas questões devem ser tratadas com os representantes dos trabalhadores".