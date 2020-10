Actualidade

A seleção portuguesa de futebol cumpriu hoje com todos os convocados, exceto o guarda-redes Bruno Varela, substituto de Anthony Lopes, novo treino de preparação para o encontro de domingo com a França, em Saint-Denis.

"A seleção nacional continuou a preparação para o encontro com a França na Cidade do Futebol, onde os convocados, com exceção de Bruno Varela, ainda por integrar no grupo, evoluíram no relvado", divulgou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na nota, a FPF nada avança sobre os novos testes à covid-19 que os jogadores lusos tiveram de realizar, depois do positivo a Anthony Lopes, excluído do grupo, mas o facto de todos terem treinado, exceto Varela, indicia a ausência de mais positivos.