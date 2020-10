Actualidade

O médio Danilo disse hoje que a seleção portuguesa de futebol vai ter de apresentar-se bem organizada para "marcar e não sofrer" diante da "difícil" França, no encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações.

"Depois de um teste difícil [empate sem golos] contra a Espanha, esperamos a mesma ambição de querer ganhar o jogo. Não esperamos um jogo fácil, porque a França é um adversário muito difícil, mas já provámos que somos um adversário difícil de bater. Por isso, vamos para este jogo com o intuito de ganhar", observou o médio, que recentemente trocou o FC Porto pelo Paris Saint-Germain, aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A formação comandada por Fernando Santos enfrenta os campeões do Mundo, no domingo, no Stade de France, em Paris, um palco onde alcançou a maior feito de toda sua história, a conquista do campeonato da Europa em 2016, precisamente diante dos gauleses.