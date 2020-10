Actualidade

A elaboração do próximo plano estratégico para o cinema e audiovisual foi atribuída à consultora britânica Olsberg SPI, segundo o contrato de aquisição de serviço assinado com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com o Portal Base, de contratação pública, em julho passado foi assinado um contrato de prestação de serviço entre o ICA e aquela consultora, no valor de 46.150 euros, para a elaboração do plano estratégico para o período 2021-2025.

Este novo plano estratégico - a vigência do anterior terminou em 2018 - está inscrito nas Grandes Opções do Plano 2021-2023, e tem vindo a ser falado há vários meses pela atual tutela da Cultura, liderada pela ministra Graça Fonseca.