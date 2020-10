Covid-19

O número de estudantes do programa ERASMUS da Universidade do Porto infetados com covid-19 subiu para 79, revelou hoje a instituição, acrescentando que os casos positivos se "distribuem por várias faculdades e vários cursos".

À Lusa, o gabinete de comunicação da Universidade do Porto (U. Porto) avançou que foram detetados hoje mais 38 casos positivos, passando de 41 para 79 o número de estudantes do programa ERASMUS [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo] infetados.

Num comunicado divulgado na quinta-feira à noite, a U. Porto esclareceu que os seus casos positivos se "distribuem por várias faculdade e vários cursos".