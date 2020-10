Venezuela

O procurador-geral da República cabo-verdiana afirmou hoje que nada foi feito "fora da lei" no processo de detenção para extradição de Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, o que poderá demonstrar nas instâncias internacionais.

Em declarações aos jornalistas no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, após uma reunião com o chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, para balanço do primeiro ano de mandato, o procurador-geral da República, Luís José Landim, reconheceu que o processo em torno da detenção do empresário Alex Saab a pedido dos Estados Unidos é o mais mediático, e alvo de pressões da defesa, na opinião pública nacional e internacional.

"Há uma fase administrativa e há a fase judicial. Na fase judicial, as instituições judiciárias é que atuam. E até agora Cabo Verde tem dado provas suficientes para ver que não se deixa levar por pressões", afirmou José Luís Landim, questionado pelos jornalistas.