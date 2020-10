Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 reforçou hoje o segundo lugar do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de 2021, ao vencer a Noruega por 4-1, no Campo António Coimbra da Mota, no Estoril.

Pedro Neto, aos seis e 16 minutos, Vítor Ferreira, aos 69, e Dany Mota, aos 88, marcaram os golos da formação das 'quinas', que somou o quinto triunfo em seis jogos, enquanto Jorgen Larsen apontou, aos 34, o tento dos noruegueses.

Na classificação, Portugal soma 15 pontos, em seis jogos, contra o pleno de 21 dos Países Baixos, em sete, enquanto a Noruega é terceira, com 10, em oito.