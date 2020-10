Açores/Eleições

O secretário-geral do PCP declarou hoje que a ambição da CDU (que junta comunistas ao partido Os Verdes) para as regionais dos Açores deste mês é aumentar o número de votos e mandatos no hemiciclo regional.

"Pelo valor das propostas, pela nossa intervenção passada e recente, podemos dizer que o resultado que ambicionamos é reforçar em termos de votos e mandatos", considerou Jerónimo de Sousa, falando esta noite no telejornal da RTP/Açores.

A CDU tem na atual legislatura um deputado, João Paulo Corvelo, eleito pela ilha das Flores e que não se recandidata este ano mas está "envolvidíssimo na campanha", declarou Jerónimo, que estará até domingo nos Açores, passando por São Miguel, Terceira e Faial.