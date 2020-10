Actualidade

A longa-metragem "A Fantástica Viagem de Marona", da realizadora romena Anca Damian, é a vencedora do Grande Prémio do Monstra ao Vivo 2020 - Festival de Cinema de Animação de Lisboa, anunciou hoje o júri da competição.

"A Fantástica Viagem de Marona" conquistou também o prémio de Melhor Banda Sonora, pela música composta por Pablo Pico.

"Escolhemos este filme pela abordagem inteligente e impressiva (...) do modo ver e compreender as coisas", disse o júri do festival, constituído pelos artistas, cineastas e programadores Nicolau Tudela, Agnàs Merley e Otto Alder. O júri destacou ainda a "riqueza visual" da obra e "a importância da esperança", no seu enredo.