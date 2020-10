Actualidade

Os pescadores de cerco consideraram hoje que a decisão do Governo de encerrar a pesca da sardinha, este ano, no mês de outubro, é "a mais absurda e injusta" dos últimos sete anos.

Em comunicado, a Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOPCERCO) lembra que os pescadores desta arte ficam, "pelo sétimo ano consecutivo", impedidos de capturar a sua "principal espécie alvo" logo em outubro, numa atividade que se prolongava "normalmente até dezembro".

"Se nos primeiros quatro anos os pescadores compreenderam e acataram, com sentido de responsabilidade, as recomendações e fundamentos subjacentes a essas proibições, nos últimos três anos tem existido uma enorme contradição entre a crescente abundância do recurso, cientificamente validada, e as possibilidades de pesca cada vez mais reduzidas", aponta a ANOPCERCO.